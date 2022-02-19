今天現場也來了300多位江家親族參與祭拜，住在當地的親族開心地見證說，現在看到宗祠屋頂，下雨時不再漏水，很放心。（張毓翎攝）

台南市楠西區鹿陶洋江家聚落，是台南市唯一的「聚落建築群」文化資產，2014年0206地震造成多處民宅受損，其中歷史建築江家宗祠尤為嚴重，台南市政府文化局文資處輔導江家進行修復，由於該處位在山區，工班、匠師難覓，耗時4年時間終於完工，江家族人19日舉行謝土儀式，酬謝神明保佑，使工程進行順利。

今天謝土儀式上，立委陳亭妃、台南市政府文化局長葉澤山、南市客委會主委古秀妃、台南市議會議長郭信良、市議員周奕齊等人蒞臨，現場也來了300多位江家親族參與祭拜，住在當地的親族開心地見證說，現在看到宗祠屋頂，下雨時不再漏水，很放心。

葉澤山表示，鹿陶洋江家聚落是台南唯一具文化資產身分的聚落，也是台灣在客家族群中最大的聚落，因為0206地震，造成江家宗祠嚴重受損，2017年起做相關整修，這次修復重點在神明廳及祖祠堂，更特別的是，這次連同屋脊上剪粘、梁柱彩繪都一併進行。

葉澤山提到，整修過程中，對於聚落建築的文化工藝，包含彩繪、剪黏等都有詳細記錄，有助於讓民眾對於江家宗祠整體建築結構有更完整的了解，所以這次除了修復建物外，其實也增添把整個江家聚落文化資產的深度與廣度，做更完整的紀錄。

江家祭祀管理委員會理事長江明得說，聚落為了保存老屋，投入大量人力和資金，後續得加以活絡，帶動來訪人潮，才能發揮它的價值，未來社區將規畫做導覽路線，以及鄰近的老屋修復和閒置空地綠美化，提升老屋永續性。