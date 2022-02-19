對於美國及西方媒體不斷公布俄羅斯入侵烏克蘭的日期，俄羅斯外交部美女發言人扎哈羅娃（Zakharova）日前在其臉書發文嘲諷英美媒體「大規模散布虛假信息」，並呼籲英美媒體「公布俄羅斯未來一年入侵的時間表，我想安排下我的假期。」

白宮國安顧問蘇利文曾在2月11日警告說，俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，包括在北京冬奧期間。美媒更指，美國總統拜登當天與西方領導人通話時，稱進攻日就在2月16日。

結果到了16日，俄羅斯宣布撤離烏克蘭邊境軍隊，不過西方國家都表示懷疑。美國總統拜登表示，此事未經美國核實，俄國仍可能攻打烏克蘭，並敦促俄羅斯懸崖勒馬。

美國總統拜登今天在記者會上仍堅持普丁已經做出了決定，襲擊可能在未來幾天發生。拜登重申，如果俄羅斯確實入侵，將對俄羅斯實施大規模經濟和外交制裁。拜登說，美國及其西方盟友比以往任何時候都更加團結一致，以確保俄羅斯為入侵付出代價。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Zakharova）日前在其臉書發文嘲諷英美媒體「大規模散布虛假信息」，並呼籲英美媒體「公佈俄羅斯未來一年入侵的時間表，我想安排下我的假期。」