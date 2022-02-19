《國防新聞》（Defense News）18日報導，日本已確認將繼續進行68架F-15J戰機的重大升級案，但在長程武器方面，僅稱會整合「聯合空對面遠攻飛彈」（JASSM），未提及「長程反艦飛彈」（LRASM），似乎坐實先前日本政府迫於經費壓力、選擇放棄整合後者的傳聞。

根據報導，一名日本防衛省發言人於新加坡航展（Singapore Airshow）期間向《國防新聞》證實，該國確定將為68架單座型的F-15J戰機進行最新重大升級，包括換裝新雷達、電戰設備並整合新武器等；而另外34架已接受過多階段改良計畫（MSIP）的雙座型F-15DJ，則還不確定是否接受同樣的升級，防衛省仍處於內部討論階段。

這名發言人還證實，F-15J將整合洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的JASSM長程巡弋飛彈，但未提及原本也預定整合的LRASM。「共同社」先前曾引述日本政府消息人士報導，在經費壓力下，日本政府正與美方討論放棄LRASM發射能力，也考慮減少接受改裝的戰機數量，確保停滯多時的計畫能繼續推進。

根據日本原始計畫，在航空自衛隊約200架F-15J和F-15DJ中，約半數不適合進行延壽者將先行退役，空缺以增購F-35戰機彌補，其餘則換裝AN/APG-82（V）1主動電子掃描陣列（AESA）雷達、AN/ALQ-239數位電戰系統（DEWS）、新任務電腦等設備，並整合「增程型聯合空對面遠攻飛彈」（JASSM-ER）和LRASM發射能力，成為F-15JSI「日本超級攔截機」（Japanese Super Interceptor，JSI）。但由於升級計畫的初期費用暴增3倍，讓日本被迫暫停計畫，與美方進行進一步協商。