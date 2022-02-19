作家曹雨撰寫的書中使用的「大陸」用字全部被改為「中國」，以致出現離譜錯誤，連哥倫布發現新大陸都變成發現新「中國」，引發各界熱議。國民黨台北市議員徐巧芯也忍不住直言，「奇怪的知識增加了」。

大陸作家曹雨18日晚間在臉書發文，指出自己的書《激辣中國》在台灣出版，但書中所有的「大陸」都被機械式替換成了「中國」，但他強調因書中所用的「大陸」其實都是continent，指的是新大陸、歐亞大陸之類的內容，如此一改，書中竟出現「哥倫布發現『新中國』是辣椒得以從美洲傳播到全世界的契機」等內容，相當詭異。

曹雨說，出現如此離譜的錯誤，明顯是出版方篡改了作者的原文後，連校對這樣基本的印前工作也懶得履行，結果就成了現在這副模樣，怒批「這已經不是『疏忽』能夠解釋的了，這是根本沒有職業操守才做得出的事情！」曹雨批評，此行為不尊重作者、不尊重讀者，「徒為所謂的『政治正確』而做出一些貽笑後世的愚行」

對此，徐巧芯今天(19日)在臉書上發文，直言，「哥倫布發現新中國，奇怪的知識增加了」。網友們也留言回應，「好扯，應該完全忘了大陸指的就是大陸這件事」、「用WORD的文字取代要小心」、「我覺得即使是在講兩岸政治，出版社也應該尊重作者的立場」、「把麥哲倫放在哪兒？」