在產業、就業人口支撐下，南台灣近年房市熱到爆，房價沒有最高、只有更高！台南「上曜湖映白」將挑戰「5字頭」，未來最新的「豪宅王」-位於中西區的「湖美帝璟」，頂樓戶將挑戰每坪7字頭的史上天價，可望在台南最頂級產品。

上市營建股上曜（1316）今（19）日位於台南安南區九份子重劃區的指標案「上曜湖映白」，舉辦開工動土典禮，由上曜建設董事長張祐銘主持，上裕營造董事長宋育豪、建築師張文明、十邑設計工程設計師王勝正、九份子國中小學校長康晉源、海悅國際總經理曾俊盛等貴賓，都應邀與會。

張祐銘表示，「上曜湖映白」推出才短短一個月，就銷售50％，讓上曜進入另一個新里程碑，該案位於九份子生態湖畔，鄰中央水路景觀公園，slogan是「出門就是綠地，我家就是公園」，打造兩棟35層樓高的SRC制震住宅大樓，是台南第一高樓，工程難度可以想像，不過，「只有上曜可以超越上曜！」我們比照六星級飯店的高規格，來打造這座低碳社區，並認養生態湖。

張祐銘表示，目前台南已經完工的住宅第一高樓，是中西區最精華地段的「湖美帝璟」，樓高29層樓，原本預售時每坪開價30~40萬元，現在開60萬元，頂樓戶擁有露台，面對國家公園第一排，所以會開出每坪「7字頭」，挑戰台南第一「豪宅王」寶座。目前詢問度相當高，已完工落成，要準備領取使用執照，正在公設空間裝修，預計今年第三季完工後再持續銷售。

張祐銘表示，「湖美帝璟」是台南最頂級的住宅開發案，原本預售時總銷約30億元不到，中間一度封盤，現在完工，隨著營建成本攀升，全案每坪售價也向上調升，目前先建後售總銷金額還有38億元待售，全案總銷規模也因此推升到48億元。

至於九份子，會是今年台南的熱區之一，其中指標案「上曜湖映白」位於樂活路、近宜居三路口，基地面積1717坪，規劃2房到4房，主力坪數21~55坪，全案共457戶，開價每坪37~46萬元；接下來，將挑戰5字頭。

接下來九份子下一個指標案，為上曜的南基地，面積達3800多坪，建商透露，未來尺度和規格可望再超越北基地的「湖映白」。