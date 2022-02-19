嘉義一名女子在屋外等垃圾車時，被男子從後壓住肩膀，並被伸進衣服裡摸胸部及搓揉乳頭，女子反抗還被調侃「胸部很鬆」、「才幾歲胸部就這麼低」」，想逃走時又被說：「你害我翹起來，還沒讓我套就要走」，日後男子想化解此事給了2萬元紅包；男子反駁當天是在幫女子拉好衣服，2萬元紅包是要安撫女子當下受到的驚嚇。法官認定男子犯後否認犯行，且未和解或取得女子的原諒，依強制猥褻罪判男子有期徒刑8月。

根據判決書記載，110年7月下旬下午4時許，一名嘉義女子阿芳(化名)在屋外停院等垃圾時，遭李姓男子猥褻，她表示被李男雙手壓著肩膀，然後右手就伸進衣服裡摸右邊胸部，還一直搓揉乳頭達數十分鐘之久，李男邊摸還邊調侃她「胸部那麼鬆」、「才幾歲胸部就這麼低」，但因為她左手殘障無力撥開，待李男比較鬆手時跳起來想走，此時李男卻說「你害我翹起來，還沒讓我套就要走」，她受不了反嗆：「關我什麼事，不會去找你老婆嗎？」，隨後逃到鄰居家。

事發隔日，阿芳看見李男拿著6千元紅包去找她，但不敢開門，李男便把紅包放在窗邊；在隔一天，李男又拿1萬4千元紅包放在庭院後離開，後來她看見李男與村長在聊天，便將兩天總共2萬元的紅包當場還給李男。

李姓男子辯稱，當天看見阿芳的衣著露右邊肩膀未穿好，他便從後面越過肩膀去拉衣服前面的領口，想幫阿芳拉好衣服，在過程中可能有觸碰到阿芳的胸部嚇到她，因此日後陸續包了2包紅包共2萬元給阿芳。

嘉義地院審理，李男撫摸阿芳右側胸部，用手捏右側乳頭，先後有數個強制猥褻舉動，但審酌李男為成年人且非無社會經驗，應尊重他人身體隱私部位，不得無故觸碰，更不得違反他人意願加以侵犯、觸摸；兼衡李男犯後否認，且未與阿芳和解、調解或取得對方諒解。法官依強制猥褻罪判李男有期徒刑8月。