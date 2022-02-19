Land Rover「甩尾」倒車入庫，先擦撞右側白車，接著又撞上左側藍色轎車。（翻攝臉書《●【爆怨公社】●》影片）

有夠誇張！日前有民眾將車停在台北市西門町峨嵋停車場，取車時發現車輛有撞擊痕跡，調閱監視畫面，才發現是一旁的Land Rover（路虎）休旅車駕駛倒車入庫時時，疑似重踩油門且沒抓好角度，「甩尾」進入停車格，連撞左右2台車，駕駛還裝傻離開，氣得受害車主下最後通牒，20日前對方若沒主動聯絡，就走法律途徑。

一名車主氣憤在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》公布監視影片，表示11日下午將車子停在西門町峨眉停車場，取車發現愛車疑似被撞，調閱監視畫面，赫然發現停在一旁的Land Rover（路虎）休旅車倒車入庫時，疑似沒控制好油門，一個甩尾高速滑進停車格，左右兩輛在停車格內停好好的車都被撞到，其中一輛藍色小車更是被撞到明顯前後搖晃。

受害車主氣憤指出：「Land Rover 8XXX-MY的車主，你在西門町峨眉停車場2022.2.11下午13點47分時一次撞兩台車，我去牽車時你還在旁邊也裝傻不承認！好沒關係！希望你能做下週一前私訊與我聯絡看要怎樣處理。不然之後走法律途徑就讓你吃到飽！」。

「甩尾」停車讓眾多網友也看傻，直呼：「開碰碰車學來的？？」、「雞腿駕照怎敢出門啊？？ 笑死！」、「他怎麼不直接退到下樓就好了XD」、「衝回本壘把捕手跟主審都撞骨折了，這種選手萬裡挑一呀！得分！禁賽！」、「」、「三寶認為汽車是交通工具，但對大眾而言是殺人武器⋯⋯不要再上路了！這個跟逆向把騎士撞下橋的，同類。」。