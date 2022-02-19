南台南家扶中心19日頒發650萬春季獎學金，共有600名貧困家庭學生受惠，其中8位大學與研究所應屆畢業生，在步入社會工作前，最後1次獲獎。8名獲獎者家屬對長年家扶資助表達感激。

台灣逢新冠肺炎疫情已2年多，南台南家扶中心有感於2年來募款受疫情影響，難度增加，仍努力擴大勸募達每季650萬目標，在春秋兩季發送獎學金，提供貧困家庭學生開學註冊費用，減輕家長負擔。

南家扶資助的大學畢業生「阿輝」年幼時父親就因病去世，留下單親的大陸籍母親打零工照顧他，因經濟收入有限，家境貧困。阿輝在高中時一度不想學習，陷入迷失、迷惘，後來才找到方向，考上國立體育大學。

大學時期的阿輝學業成績優異，以正取第1名成績錄取該校國際體育事務研究所碩士班。他在今年頒獎活動中，將經歷跟在場學子分享，勉勵更多學子勇於踏出舒適圈，展現自我。

南家扶中心今年共有8位應屆畢業生獲獎（7位大學畢業，1位研究所畢業），多數都需負擔家中經濟而半工半讀完成學業。仍有學生維持優異成績，令家扶引以為榮。

南台南家扶中心表示，疫情影響經濟，連帶影響家扶募款，家扶兒的家庭面臨衝擊，每到寒暑假結束，就是家長的頭痛時刻。

南台南家扶中心今年靠著小額捐贈與固定慈善團體捐助，在寒假開學前達標650萬元募款，這筆獎學金19日如數發給600位家扶兒，解決許多貧困家庭的註冊費負擔，令學童的求學之路更順遂。