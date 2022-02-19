辦公室屬於公共空間，同事之間的一舉一動都可能互相影響，一名女網友抱怨，因為同事喜歡按壓原子筆，不斷發出擾人的「喀喀」聲響，讓她相當困擾，也好奇「還有什麼事情在辦公室做會讓人很討厭嗎」，引起網友熱議。

一名女網友在PTT的WomenTalk板發文表示，在小小的辦公室環境裡，一點聲響也可能影響到別人，並舉例坐在她附近的一名同事，因為很喜歡按壓原子筆，發出擾人的「喀喀」聲響，讓她忍不住直呼「聽了有夠焦慮」。

她也坦言，因為和對方交情不夠好，加上這其實只是件小事，自己戴上耳機就好，所以也不好意思主動提醒，她也好奇「還有什麼事情在辦公室做會讓人很討厭嗎」，引起網友熱議。

眾多留言中，「剪指甲」被鄉民列為最擾人的舉動，「愛在辦公室剪指甲，超噁」、「剪指甲超無法忍受」、「剪指甲真的很莫名，為何不在家裡剪」、「不懂來公司剪指甲是什麼心態」、「以前問過同事在辦公室剪指甲的理由，對方回答在家剪要掃地很麻煩」。

也有不少網友點名其他讓人討厭的舉動，包括「不戴口罩還咳嗽」、「抖腳、摳腳」、「瘋狂敲鍵盤」、「故意打字跟按滑鼠很大聲」、「狂嘆氣，打字火爆用敲的，好像全世界他最忙」、「大聲講電話和一直不停的清痰」。