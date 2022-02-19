葉秉桓不僅眼鏡摘掉了，也整牙成功，造型令人眼睛一亮。（葉秉桓提供)

葉秉桓不僅眼鏡摘掉了，也整牙成功，造型令人眼睛一亮。（葉秉桓提供)

葉秉桓因參加第二屆《中國好聲音》而被天后張惠妹（aMEI）封為「轉音小王子」，他在大陸發展打拼好幾年，因為疫情阻隔，已有兩年無法和家人團聚。他今年排除萬難回家過年，卻遇上回鄉潮導致防疫旅館一房難求，好不容易訂到房間，新年有一半都在飯店房間渡過，但終於可以回家見到家人一切都值得。

葉秉桓農曆年前返台，防疫旅館就訂在家鄉桃園的防疫旅店，連除夕夜都在隔離酒店度過，家人和粉絲送來的美食是他的年夜飯，但因太多堆滿在房門口，讓他小小被清潔阿姨碎念了一下。

隔離期間，他不忘在網路直播和粉絲拉近距離，結果歌聲太宏亮遭到房客投訴，他搞笑表示「我後來還是有唱，但就小小聲，轉音少一半，就沒有再被投訴了。」

而他這次返台除了與家人團聚，也希望把這幾年累積的音樂能量分享給粉絲，他將舉辦《那些黑夜褪逝後的日子- Infinity Soul Concert》現場＋直播演唱會，3／5高雄「洛克展演空間」、3／18台北（未定），購票請洽年代售票。