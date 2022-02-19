大同育幼院今舉辦「虎哩幸福過好年」新春義賣。（大同育幼院提供）

為助家扶兒安心學習，家扶基金會全台家扶中心自2月14日至20日舉辦「虎哩幸福過好年」新春義賣，目標籌募1000萬助學金。大同育幼院義賣場次今（19）日上午在育幼院廣場舉行，現場準備好物、美食義賣，一同助弱勢兒少安心趣上學。

家扶基金會統計，至2021年12月已有9030戶弱勢家庭生計受衝擊，扶助家庭約6成為單親，超過1成為隔代教養，疫情影響再加以物價上漲，需更節衣縮食的景況也反應在家庭的生活。另2021年「弱勢家庭照顧能力與需求調查」發現，弱勢家庭主要負擔家計者，遇工作不穩定或失業情況，有60.4％家庭無法維持基本生活開銷、有53.0％無法支付孩子的學費、托育或課後照顧費用。

大同育幼院院長黃劍峯表示，面對大環境與經濟不斷受衝擊，扶助家庭本來就有因應困難，現在無心過節更要面對孩子即將開學的需要，邀請社會大眾一起來關懷，幫助家庭安心過年、孩子安心學習。

大同育幼院「虎哩幸福過好年」新春快閃市集義賣，提供社區民眾就近參與，現場遵守防疫要求與規範。攤位內容有大同早療志工提供的美食商品，以及社區志工民眾準備的好物銅版價就賣，現場更大放送準備買東西就免費抓扭蛋活動，希望促進大家在攤位購買熱情。

攤位重頭戲是網拍義賣疫情期間院童手作畫作，透過大同孩子們畫作義賣，盡自己的一點力量給弱勢兒支持，也特別邀請直播主工業凱Ｃ來協助線上義賣活動，全部31幅畫作全數賣出，對孩子是一個很大的鼓勵。