外媒引述知情人士透露，英國Old Mutual旗下的African Infrastructure Investment Managers（AIIM）、南非礦商Exxaro和中國國家基金：國新國際投資有限公司（CNIC），是進入最後一輪競購非洲可再生能源公司Lekela Power的潛在買家之一，該公司價值約20億美元。

路透報導，Lekela Power在非洲開發公用事業規模的可再生能源發電項目。根據該公司網站顯示，其在埃及、迦納和南非有1.3GW的項目，並聲稱在塞內加爾建造第一個公用事業規模的風電場。

2021年傳出，私募股權公司Actis出售其在Lekela Power的60％股份的計畫，而持股40％的股東Mainstream Power也在尋求套現。知情人士指出，中國廣核集團和國家電力投資集團也在尋求標購，但不清楚是否已經開始行動。