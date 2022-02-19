韓團「Highlight」成員尹斗俊沒學過羽球，竟很會殺球。（中天綜合台提供）

韓星梁世燦參加《羽球少年團》被封為羽球界的「諸葛孔明」。（中天綜合台提供）

韓國綜藝節目《羽球少年團》由韓國奧運金牌選手李龍大擔任總教練。（中天綜合台提供）

韓國綜藝節目《羽球少年團》邀羽球美少女張水榮擔任教練，指導隊員。（中天綜合台提供）

韓國綜藝節目《羽球少年團》明（20日）起，每周日晚8時在中天綜合台播出，由韓國奧運金牌選手李龍大擔任總教練，在他的斯巴達訓練下，藝人隊員的球技從生疏到專業更一路挺進全國大賽，李大龍說希望透過節目讓大眾對羽毛球更了解，「我的人生因為它前後截然不同，我想再一次引發羽毛球的熱潮」。

李龍大攜手羽球美少女張水榮打造藝人羽球隊，隊員包括尹斗俊、夫勝寬、梁世燦、吳尚旭、尹賢敏、張成圭、金珉基、鄭東元等藝人，雖是綜藝節目，但訓練都是玩真的，隊員還需接受分級測試。

而不被看好的梁世燦憑敏銳的洞察力，搭配敏捷的移動步伐，每回都能成功回擊對手的發球，讓他成功扳回顏面拿到上等，更被李龍大封為羽球界的「諸葛孔明」。

最讓粉絲期待的有偶像團體「SEVENTEEN」成員夫勝寬與「Highlight」的尹斗俊。尹斗俊擅長觀察旁人，再融會貫通到球技上，讓李龍大讚：「沒學過羽毛球的人，竟然很會殺球！」而夫勝寬則打了4次完美殺球便結束分級測試，被隊友封為王牌。