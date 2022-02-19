蘇花改通車滿2年，警方評估，車流量逐年增加，花蓮境內的中仁隧道、仁水隧道區間測速將於本月26日上午8時起啟用。花蓮警方提醒，中仁隧道限速70公里、仁水隧道50公里，警方也強調，科技執法有影像分析違規態樣，客觀公正執法，呼籲駕駛人依速限行駛。

縣警局交通隊表示，中仁隧道、仁水隧道雙向都建置區間平均速率（區間測速）設備，預計去年初啟用，不料期間爆發全台區間測速設備因中國大陸製，有資安疑慮，時任交通部長林佳龍要求廠商若無法證明產地非中國、並切結零組件非中國製者，須先下架，委託第三方公正單位成立驗證小組，驗證通過後才能使用。

花蓮警方將執法設備送驗並通過經濟部標準檢驗局檢驗合格，為符合資訊安全需求，委由（TAF）認證第三方資安實驗室檢定核可，本月18日通過資安檢測作業，本月26日恢復執法。

交通隊長黃增樟說，蘇花改中仁隧道速限70公里、仁水隧道速限50公里，南北雙向都設有區間測速設備，若超過速限，將開罰1200元至2400元，超速60公里的嚴重超速行為更可處6000到2萬4000元罰鍰，並吊扣車牌6個月。

他也提醒，這次科技執法系統取締違規項目包括超速、行駛路肩及禁行車種。

至於隧道內避車道，僅供救災救護等公務使用，民眾違規行駛路肩，或是禁行車種進入隧道，都可處900元到1800元罰鍰。

此外，台9丁線59.5至64公里處，即位於花蓮秀林鄉和平段和中部落的舊蘇花路段，上月29日起納入區間測速科技執法，限速每小時40公里，到昨天為止，已取締429件超速違規，且科技執法後都未發生交通事故。