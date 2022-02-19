台灣冬奧選手黃郁婷練習時著大陸隊服並將照片PO網，引發不小爭議，行政院長蘇貞昌更要求教育部和體育署調查，並適當進行處分。前民進黨立委郭正亮力挺黃郁婷，要她不用緊張，就往自己的目標繼續前進；郭正亮更透露，冬奧開幕式前，體委會曾經請示過國安高層是否撤換掌旗官，但最後也沒有換人。

郭正亮今天(19日)在政論節目《新聞大白話》中表示，黃郁婷也不用緊張，「我一路走來，也很多人在罵我，政治就是這樣，有多少人黑你，就有多少人支持你，符合牛頓第三運動定律，作用力反作用力成正比」。

郭正亮呼籲黃郁婷勇敢向前走，朝向目標，不要管路邊的雜音，「旁邊花花草草，蟑螂、老鼠、跳蚤一大堆，那都不要管他們，就往目標前進」。一定會有人支持，不用擔心，只要行的正，提的主張大家可以理性辯論就可以。

郭正亮認為，政應該府評量這個東西是不是都被民粹情緒所左右？且這也考驗蔡政府得智慧。郭正亮爆料，體委會在開幕式前有向國安高層請示要不要換掌旗官？國安高層沒有換，「我以前當過奧會常委，我很清楚，奧會對於這種重大問題當然會請示，最後就是國安高層認為沒有必要」。

至於閉幕式時黃郁婷沒有擔任掌旗官，郭正亮指出，這是不是奧會或國安高層的決定，他很懷疑，「搞不好是人家退了」。這種兩岸大事，國安會會綜合考量，不會受到民粹氣氛影響。