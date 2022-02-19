桃園市微笑元素蔬食咖啡館業者邱文娟熱愛公益，2013年開店起，每名客人進店，就捐出1元。（賴佑維攝）

桃園市微笑元素蔬食咖啡館業者邱文娟熱愛公益，2013年開店起，只要1名客人消費，就捐出1元。也跟台東原住民部落合作，在店內擺放他們製作的手工皂。此外她也和忠福國小合作，推動品格教育，招待每班選出的品格大使。

邱文娟說，開幕第1天開始，只要1名顧客踏進店裡，就會捐出1元做公益，且每一元都代表愛的種籽，積少成多、涓滴成河，幫助需要幫助的人。包含關愛之家、街友、捐贈書包、贈書等弱勢團體都是服務對象。

此外她3年前接任中福國小家長會，當時也和校長羅明訓，每天在校門口一起迎接孩子。還和學校一起推動品格教育，每班每年選1名微笑大使，招待到店裡用餐。就算如今已經卸任，仍持續進行，目前已經有175名微笑大使，透過選拔，讓品格教育更落實，孩子也更有動力。

另外邱文娟也和台東一些原住民部落的阿姨、母親合作，由他們製作野菜手工皂，並在店裡販售。邱說，許多阿姨、母親生活很辛苦，希望協助他們生活更好，每周還會固定南下，為部落盡心力。

邱文娟也熱愛生活，繪畫更是喜歡的事情，已經開過3次畫展。去年陪伴癌父走過人生最後一段，2週內完成3幅畫，表達對父親的愛。她回憶，父親狀況不好時，還對臨床病友喊「加油」。後來有些拒絕服藥的人，也願意服藥。桃園市微笑元素蔬食咖啡館曾多次獲得金牌好店，希望透過蔬食，減輕地球壓力。