#BREAKING: the Australian Defence Force says a Chinese naval vessel pointed a laser at an Australian aircraft in what it says is a "serious safety incident". #9News pic.twitter.com/UaMTc82gCJ — 9News Australia (@9NewsAUS) February 19, 2022

澳洲國防部周六說，一艘中方軍艦在澳洲北方向該國軍機發出雷射光，置澳軍生命於險境，並譴責這是一起嚴重的安全事件。

據澳洲廣播公司（ABC）和路透19日報導，事件發生在周四晚，當時1架澳洲皇家空軍（RAAF）P-8A「海神」（Poseidon）反潛巡邏機在飛行時，偵測到軍用級雷射光在照它。

澳洲國防軍說，事發當時有10人在機上。而澳洲國防部說，這艘中方軍艦在另一艘軍艦陪同下，當時向東穿越阿拉夫拉海（Arafura Sea）。報導說，這次事故是發生在澳洲的專屬經濟海域內。

接著兩艘中方軍艦穿越托列斯海峽（Torres Strait），進入珊瑚海（Coral Sea）。而澳洲國防部在聲明中則強烈譴責這「危險不專業的軍事行為」，說這些行動可能危及澳洲國防軍的安全和生命。

然而，這並不是澳洲國防軍第一次遭雷射光照射。2019年時，ABC也曾披露，澳洲國防軍愈來愈常遭手持雷射光照射。而軍方消息靈通人士則將歸咎於中方小型民兵船。