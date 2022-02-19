近日連日下雨造成地上濕滑、山區土石鬆動，桃園市龜山區迴龍山區接連發生兩起道路救援案件，昨日18時許新北市24歲黃姓男子由林口回家走捷徑，由體育大學後方山區產業道路往萬壽一段50巷，路邊長滿雜草青苔，黃男不注意滑倒人車跌入山溝，22時許，桃園區65歲黃姓婦人駕駛汽車載女性友人由桃園往前往新北市新莊區訪友，行經龜山區東萬壽路16.3K處直接撞擊道路上石頭，警方也前往救援。

迴龍派出所所長鍾進茂、警員曾子軒、黃靖誠執行巡邏勤務，昨日18時接獲黃姓民眾報案受困在龜山區萬壽路路一段50巷內山區道路，員警趕到現場發現黃男站立路旁，經詢問黃男表示因天雨路滑路旁有雜草，加上該處地形坡度大，轉彎時車輛打滑摔落山溝，本想打給道路救援拖吊車將機車吊出山溝，因為該處道路狹小坡度大，無法到場救援，因求助無門只好報警求援，員警先確定黃男擦傷不需就醫後，合力徒手將機車搬出。

無獨有偶，昨日22時迴龍派出所警員張士文、黄靖誠擔服巡邏勤務，行經龜山區東萬壽路16.3K處，見多部汽車打右轉燈往外側車道行駛，警員以為有交通事故發生，靠近一看一名女子站在車邊向員警招手，員警上前詢問，原來黃姓女子與友人欲從桃園區住處前往新北市新莊區友人家，沒有注意道路狀況，撞到一塊石頭，汽車被卡住無法動彈，員警表示近期山區一直下雨，有可能造成土石鬆動，讓石頭滑落到路上，因該處為轉彎路段且燈光昏暗，員警先將警車放在民車後方，擺放三角錐避免後車追撞，警員黄靖誠趴在地上看見該石頭有排球的大小緊緊卡住，汽車無法前後移動，使用汽車千斤頂先把汽車車身升高，再將石塊搬移出來抬到路邊。