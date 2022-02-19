日本電競女神伊織もえ（伊織萌），擁有甜美可愛臉蛋，加上H級傲人上圍，在網路上擁有超高人氣，近日她曬出兩套不同風格的泳衣，養眼畫面讓網友看了快噴鼻血。

伊織萌近日穿上水藍色連身泳裝和紅色比基尼，辣露渾圓雙峰和深邃事業線，火辣好身材搭上呆萌甜美表情，展現反差的視覺效果，讓網友看了都暴動，吸引超過5萬人按讚。

此外，日前她穿上學生制服，清純模樣相當吸睛，想不到另一照美照畫風大變，白色襯衫內僅穿黑色內在美搭小褲褲，濕身誘惑讓她性感S曲線全都露，白皙春光藏不住，讓人看了都血脈賁張。

外型甜美、加上有著H級傲人上圍的伊織萌，IG擁有超過88萬人追蹤，過去曾當過廣播主持人，從Cosplay界打響名號，因代言多項電競商品，有著「電競女神」稱號，也被封為「最強Coser偶像」，近幾年轉戰娛樂圈後表現亮眼，跨足寫真與戲劇作品等領域，人氣扶搖直上。