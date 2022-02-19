星座運勢網站「星座上上簽」分析，水瓶座、摩羯座、天蠍座能堅守自己的原則，不輕易受人影響，而且說話有份量，渾身散發氣勢，能鎮住場面，讓人不敢亂來。

▍1.水瓶座

水瓶座看似隨和，不過他們很有原則，一旦認定的事情就不會輕易改變，會堅持到底，這種時候他們渾身還會散發著威嚴，讓人不敢違背他們的意見。許多人都有剋星，不過水瓶座完全沒有，就算再喜歡一個人，也會堅持自己的底線，不會為了某個人的想法而輕易改變自己，不會拿自己的原則來當寵人的籌碼，很有鎮住全場的氣勢。

▍2.摩羯座

摩羯座想法很現實，無論在什麼情況下都能維持冷靜，理性分析事態，在眾人眼裡顯得非常可靠，周圍的朋友若有求於他們，都感到非常放心。摩羯座擁有傲人的實力，所以講話可以很大聲，完全能鎮住周遭的人，外加他們性格固執，想要控制他們幾乎是不可能的任務，只要是決定好的事情，他們就絕不妥協，完全惹不起。

▍3.天蠍座

天蠍座平時看起來冷冷淡淡的，很有距離感，他們又很會記仇，報復心很強，根本沒有人感欺負他們，如果有人惹他們不爽，他們絕對不會輕易放過對方，一定會找機會報仇，讓對方再也不敢亂來。天蠍座很聰明，觀察力很強，心思非常細膩，如果有人心懷不軌，他們會立刻發覺，然後開始警戒，場面會完全被他控制住，根本沒機會對他們下手。