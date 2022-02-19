精武圖書館大講堂嬰幼兒活動情形。（台中市政府提供）

為給親子更安全的使用環境，台中市北區親子館所在地英才婦幼館，自今年1月18日起進行耐震補強工程，工期預計1年。修繕工程期間，北區親子館服務不中斷，在北區精武圖書館、西區家庭福利服務中心和社區活動中心等場地，持續提供家長及幼兒相關活動和課程。

社會局指出，北區親子館位於英才婦幼館2、3樓，因為館舍在民國60多年興建，屬於老舊建物，經評估需進行耐震補強工程。為了維護服務對象的權益，英才婦幼館自1月18日起進行耐震補強工程，工期預計1年，施工期間使用單位必須遷出英才婦幼館，北區親子館因此規劃替代方案，以多元多點模式，持續提供課程和活動，服務親子不中斷。

社會局表示，北區親子館原本每週二和週三的嬰幼兒活動，現在改到北區精武圖書館4樓舉行，時間不變；教玩具借閱服務每週二至週六在西區家庭福利服務中心1樓；另外親子活動、兒童發展篩檢、親職講座、社區巡迴及宣導，每週將配合不同的據點提供服務，也會不定期在公園和社區舉辦快閃活動，詳細的活動訊息請查詢台中市北區親子館facebook粉絲專頁或台中市育兒資源網。