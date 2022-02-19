大陸女星劉亦菲有許多經典戲劇作品，尤其古裝扮相時散發出的空靈氣質，也讓她獲得「神仙姐姐」封號，不只美貌深植人心，演技更優秀到闖進演員最高殿堂好萊塢，成為真人版「花木蘭」，獲得好評；最近劉亦菲閨密女歌手張靚穎出賣她的歌唱實力，影片曝光讓百萬網友聽傻。

劉亦菲和張靚穎是演藝圈出了名的好閨密，17日張靚穎在微博分享一段影片，寫著「猜猜這是哪位美女的KTV高光時段，畫面中傳來高亢女聲唱著動畫片《冰雪奇緣》主題曲〈Let It Go〉；雖然僅短短13秒，超強唱歌實力吸引幾百萬網友觀看。

最近劉亦菲閨密女歌手張靚穎出賣她的歌唱實力，影片曝光讓百萬網友聽傻。(圖/ 摘自張靚穎微博)

粉絲也在底下瘋猜女聲身分，有的人還覺得是張靚穎本人開口嗨唱，過不久張靚穎驚喜公布答案，標記劉亦菲說，「你（妳）看～我說你（妳）這句唱得好吧，他們都以為是我；她的一席話也釣出劉亦菲本人，似乎是被誇獎很害羞，只說到「趕緊錄，錄完K歌」。

一直以來劉亦菲都是演員為主業，其實她在2005年曾和日本索尼音樂娛樂簽約，推出過一張EP和兩張專輯；先前演出《花木蘭》時，也有開金口唱主題曲〈自己〉，令不少影迷感到又驚又喜。