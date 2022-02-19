俗話說人紅是非多，泰國知名「警界之花」帕塔菈(Vikki Patara)近期因為在個人平台曬出火辣泳裝照引發熱議，底下留言區網友罵聲一遍，帕塔菈的帳號還因此被迫關閉。自從去年一場新聞記者會上爆紅之後，帕塔菈的人氣扶搖直上，憑著出眾外型被譽為「警界之花」，同時還精通泰、中、英三國語言，曾拿著獎學金來台留學，可以說是內外兼具的優質女神。

近期帕塔菈在個人IG平台曬出一張清涼泳裝照大飽粉絲眼福，不過美照似乎引起外界各種批評，大多數人認為帕塔菈的行為有違警察權威，是不尊重這項職業。但事後帕塔菈也進一步澄清，照片是為了參加演藝比賽的試鏡而拍攝的，她表示自己除了警察身分，自己積極嘗試發展各種可能，跨出舒適圈挑戰感興趣的事物。

去年8月，泰國警方針對重要案件召開大型的新聞記者會，然而，本該是嚴肅的場面，坐在長官旁負責收音工作的帕塔菈卻成為出鏡率最高的主角，口罩下仍藏不住超精緻五官，舉手投足都散發迷人魅力，記者會結束更引發網友大規模肉搜。

對於無數的謾罵聲，帕塔菈沒有驚慌，反而展現理性又有條理的思考邏輯，反駁說道:「現在是2022年，職業的本質不該論及顏值高低。誰說身為一名警員就得放棄所有喜歡的事情來服從刻板印象的社會。」

當地媒體報導，據悉女警帕塔菈是泰國警校第72期畢業生，目前還身兼泰國皇家警察發言人。除此之外，帕塔菈的學習能力更不在話下，熟稔泰、中、英三國語言，還曾拿獎學金來台灣留學，也讓粉絲直呼根本「高顏值學霸」。工作之餘的她喜歡潮流時尚，還在網上經營Youtube頻道分享自己的好歌喉，多才多藝的女神級人物難怪人氣一夕間水漲船高。