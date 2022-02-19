星座運勢網站「星座上上簽」分析，白羊座、摩羯座、金牛座的男人最可能在婚後把老婆當傭人使喚，白羊男、摩羯男覺得家事本來就是女人該做的，金牛男則是除了賺錢其他都沒興趣，更無心把家事做好，常常讓老婆感覺非常無奈。

▍1.白羊座

白羊男其實有很嚴重的大男人主義，而且想法很傳統，在他們內心深處，就覺得男主外女主內、女人包辦所有家事、男人就是賺錢不用管事，所以老婆做得再辛苦他們往往覺得是應該的，不但很少對老婆表達感謝之意，甚至常常會嫌東嫌西。白羊男個性又比較衝動，說話直來直往，想到什麼就說什麼，對老婆往往不夠溫柔體貼，總讓另一半覺得結婚後就被當成傭人使喚。

▍2.摩羯座

摩羯男想法很傳統，他們事業心很強，把大部分的心力都投入在工作中，不過也認為男人就是要成家立業，很嚮往穩定的感情關係，所以從年輕時就很想結婚，他們婚後會努力賺錢養家，但往往對老婆不夠體貼，他們又擅長說服別人接受自己的想法，如果他認為男人賺錢很辛苦、不用幫忙做家事，就會一再灌輸老婆自己的這套理論，有時會讓老婆覺得自己是被他騙回家當女傭。

▍3.金牛座

金牛男其實並沒有覺得家事一定要女人做，要分工合作也是可以，兩個人講好了，能取得共識，他們就會答應，雖然如此，他們眼裡其實只在乎賺錢，就算被分配了家事，也無心做好，回家常常會偷懶，面對家裡的髒亂視而不見，最後也是老婆看不下去把家事都攬在身上，此時就會讓人覺得他們婚後好像把人當傭人看待。