屏東五溝國小尖炮城主題活動場域19日正式啟用，同時迎來客庄開春慶典「六堆祈福尖炮城」。（謝佳潾攝）

屏東五溝國小尖炮城主題活動場域19日正式啟用，同時迎來客庄開春慶典「六堆祈福尖炮城」。（謝佳潾攝）

屏東萬巒五溝水是全國首個指定保存的客家聚落，也是尖炮城活動的發源地，為此，縣府在五溝國小興建尖炮城主題活動場域，並於19日正式啟用，同時也在縣長潘孟安的完美攻炮下，正式迎來客庄開春慶典「六堆祈福尖炮城」。

潘孟安指出，「攻炮城」客語叫做「尖炮城」，是客家先民的烽火台，起源於早期客家先民開墾時為防範盜匪侵犯示警之用，進而轉變為地方上每年元宵節的例行民俗活動，象徵客家先民的義勇精神，百餘年來更成為六堆地區的重要文化特色。

「尖炮城的發源地就在萬巒五溝水！」潘孟安說，為保存五溝水與尖炮城文化，縣府除保存夥房聚落群外，還以縣款1700萬在五溝國小打造尖炮城主題活動場域，包括尖炮城設施、棟對、傳統客庄建築精華、祈福樹造型的五溝地圖及以大武山型與傳統窗花為背景的多功能舞台。

此外，還結合在地文化規畫特色課程，讓學童走入五溝國小，就能看見五溝水聚落的民俗與紋理，潘孟安說，五溝國小將成為尖炮城活動的永續舉辦地，也為12年校本課程的文化紮根基地。

他強調，六堆客家文化聞名全台，尖炮城更是代表性活動，每年都有上萬人參加，而今年特以五溝聚落的民俗、慶典、文化、生態、建築、地景廊道為元素，盼透過在地參與、設計遊程、教育推廣等策略，讓大家五感體驗在地文化與生活。

屏縣府表示，2022六堆祈福尖炮城19日登場，一連2天的活動有個人傳統尖炮城、水球尖炮城、深度體驗遊程、農村闖關遊樂園、五溝聚落實境遊戲、跌三烏守壘賽、伯公祈福、客家文化體驗、好客市集、藝文表演等，內容多元又有趣。