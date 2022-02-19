俄羅斯和烏克蘭要開戰了嗎？據俄羅斯媒體報導，一枚砲彈在19日凌晨4點落入烏俄邊境的羅斯托夫州，並在塔拉索夫斯基地區（Tarasovsky）發生爆炸；爆炸現場離米加金斯卡亞村（Mityakinskaya）一戶民宅只有300公尺遠，所幸事故並未造成人員傷亡或財物損失。對此，宅神朱學恒表示，一直說俄羅斯要打烏克蘭，結果砲彈卻一直在俄羅斯境內爆炸是怎麼一回事？「自己打自己嗎？」

據「俄羅斯衛星通訊社」19日報導，有執法機構的消息人士透露，今有一枚炮彈在距離俄烏邊界1公里的羅斯托夫州塔拉索夫斯基區境內爆炸，發生在距離米加金斯卡亞村一戶人家 300 米的地方。但目前沒有人員傷亡或財物損壞。

而俄羅斯軍方今天才舉行大規模「戰略核武演習」，顯然刻意突顯自身「核武強權」地位，向西方世界耀武揚威。俄羅斯目前在鄰近烏克蘭地區（包括白羅斯南部）陳兵15萬至19萬，已使烏東地區戰雲密布。

宅神今透過臉書發文指出，美國一直說俄羅斯要打烏克蘭，結果砲彈卻一直在俄羅斯境內爆炸是怎麼一回事？自己打自己嗎？這真是讓人大開眼界。

值得注意的是，據大陸官媒央視新聞消息，俄羅斯羅斯托夫州州長瓦西里·戈盧別夫19日表示，由於該州湧入的烏克蘭東部頓巴斯地區的民眾數量增加，羅斯托夫州開始實行緊急狀態。