苗栗一名在工廠擔任包裝工的王姓女子，因工安意外，導致右小腿遭截肢，控訴公司只發10萬元撫慰金，老闆娘還冷言冷語「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」。該交通貨運公司謝姓少東出面替妻子失言道歉，並承諾只要王女願意回公司，將保障她工作到65歲。

王女在苗栗包裝工廠操作機台時，右小腿因遭重達1100公斤貨物輾過，送醫治療後截肢，她控訴事後公司僅包1萬元打發，經勞資雙方調解後，只願核發10萬撫慰金；朱姓老闆娘還冷言冷語「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」、「你媽媽中風也走得好好的啊」。

對此，謝姓少東表示，得知王女要截肢後，妻子會不定時致電關心，發現王女情緒低落，甚至有不好的念頭，希望鼓勵她，才說了這樣的話，只是想鼓勵她正向面對逆境，無奈遭到誤解，若因此造成對方困擾，誠心替妻子道歉，更說員工受傷，他們也不忍心，絕對不會不聞不問。

謝姓少東承諾，只要王女願意回公司，會調整安排文書工作，且保障她工作到65歲；但王女希望公司賠償她28歲至65歲的薪資，約1100萬元，雙方第一次到勞工局協調時，王女律師要求2000萬，雙方並未達成共識，將會再繼續協調，希望能圓滿處理此事。

朱姓老闆娘指出，剛開始王女住院時，公司人員有陪同，後來先給1萬元的生活開銷費用，有和女孩表示，之後不足再和公司說，公司還是會補錢，王女轉到義肢中心時，後來生活及看護費用，都是公司全額給付。

朱女說，因當時女孩說生活有困難，公司就全額薪水給付，直到現在都全額給付，這些都優於勞基法的給法，因為重大事件，公司第一次遇到，加上法扶單位說，要給幾天時間試算，但新聞發酵太快，當時王女完全沒有和公司對應，因為王女還在療傷中，都還沒復原，正常程序上，很少人會在這時候談和解。