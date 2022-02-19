寒流來襲，不少人回到家都會先洗個熱水澡暖身，一名男網友則回憶起小時候的奇葩經歷，表示以前為了測試熱水夠不夠熱，洗澡前他都會拿一小片地瓜葉和水桶，並把水龍頭轉到最熱，讓地瓜葉浸泡在熱水中，看它會不會熟。貼文曝光後，意外引起廣大迴響。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，小時候不知道是哪個筋不對，為了測試熱水到底有多熱，洗澡前他就先去冰箱拿了一小片地瓜葉和水桶，把地瓜葉放進水桶後，再把水龍頭的水轉到最熱、水量最小，用冒著煙的熱水浸泡地瓜葉。

原PO回憶，3分鐘後地瓜葉的顏色明顯變深，他就用冷水沖一沖並吃下肚，「真的有熟，但沒有味道」。有了這次經驗，之後他洗澡時都會用水龍頭的熱水燙各種青菜，不過他也坦言，正因為他洗澡時都在燙青菜，所以導致家裡的熱水爐壞掉，但他的家人至今都還不知道原因為何。

原PO的奇葩經歷，讓5千多名網友捧腹大笑，紛紛表示「我好久沒笑的這麼開心了，真的太好笑」、「我看到這篇文真的笑到不行，太好笑了，根本天才」、「長大了變成滷味店老闆」、「我還以為我把廁所的排水孔堵住變游泳池已經夠狂了，你竟然燙青菜」。

此外，也有過來人分享相似經歷，「我弟是拿生麵條去燙」、「國中時候因為不敢開瓦斯爐，可是又很想要吃泡麵，突發奇想用浴室的熱水泡軟再吃，還吃了好多次」、「我也拿過水餃去燙過，但肉是生的我還是吃得很高興」、「我是煮蛋耶，結果熱水器後來也壞了，我不知道是不是我的問題」。