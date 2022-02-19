外媒19日報導，烏克蘭陸軍確認，其數週以來首度出現士兵陣亡的情況，並指責俄羅斯是烏東分離主義勢力近期動作增加的「幕後黑手」；而在同一天，與烏克蘭接壤的俄國羅斯托夫州（Rostovskaya oblast）州長戈盧別夫（Vasily Golubev）也宣布，該州因烏東難民數量大增而進入緊急狀態。

「愛爾蘭廣播電視」（RTE）報導，烏克蘭東部聯合軍事司令部確認，一名烏克蘭士兵在該國東部鄰近俄羅斯的衝突地區，因砲彈彈片受到致命傷而陣亡，指控分離主義武裝人員使用了停火協議明文禁止的82公厘和120公厘迫擊砲，且將住宅區作為砲擊陣地，試圖在烏克蘭軍反擊後宣稱其攻擊平民。

烏克蘭軍方強調，其繼續在不攻擊平民下「制止武裝侵略」，並指控俄羅斯指示其盟友發動攻擊，不過莫斯科方面否認與衝突有關，稱此事為「烏克蘭國內事務」。

一名男子向準備撤離至俄羅斯的女兒揮手告別。（圖／路透社）

俄羅斯「塔斯社」（TASS）則報導，羅斯托夫州州長戈盧別夫表示，由於大量來自烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）區域的難民進入該州，且數量仍不斷增加，故宣布該州自19日起進入緊急狀態。戈盧別夫已與俄羅斯緊急事務部代理部長邱普里揚（Alexander Chupriyan）會面，後者同意這是正確的措施，稱「我們支持這項決定」。

另外，烏克蘭東部分離運動領導人普希林（Denis Pushilin）和帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）皆宣布，由於當地情勢愈來愈緊張，已下達全面動員令，召集後備軍人，準備應對潛在的戰事。