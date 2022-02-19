九九自創曲唱出初戀遺憾。（《聲林之王3》提供）

《聲林之王3》野獸內戰開打，由戴愛玲、Leo王擔任飛行導師。創作鬼才李拾壹演唱自創曲，還自費買了兩個假人模特兒當伴奏合唱，自身出場時更假裝是假人被搬出來，笑翻全場。Leo王超級佩服李拾壹的創意，戴愛玲則是對李拾壹「獻愛意」，誇讚他「長得真的蠻可愛的」。

李拾壹參賽以來的創作受到導師們的青睞，不但有創意、有趣，歌曲更是引人遐想。這次演唱自創曲〈冒牌者症候群〉，原意是想表達自己做得不夠好，懷疑自我的心境，但表演呈現太過勁爆，他自行購買了兩座假人模特兒充當他的樂手，開場時也把自己裝成假人，請工作人員將他搬上台。李拾壹還將自己的食指和中指上裝起紅色嘴唇道具，在假人嘴巴上下開合假裝唱歌。

李拾壹種種創意神操作讓導師們笑翻。首席導師徐佳瑩(LaLa)笑說，李拾壹被當假人抬出來的創意，「那真的是我的菜」，認為不應該用世間的常理去看待李拾壹；首席導師庾澄慶(哈林)也稱讚李拾壹「只想拿最厲害的東西嚇嚇大家」，他的留下是因為多樣性、趣味性、獨特性，「你不是冒牌的，你是真正的一個音樂人！」Leo王稱讚李拾壹以創意取勝，歌曲給他華麗的感覺；主持人Lulu黃路梓茵則對李拾壹開玩笑說「你的樂團好冷漠」。

18歲的「嘻哈小子」Ace在樂界合作賽中與國樂團「台北絲竹樂團」合作自創曲〈霧〉，中國風的曲風加上Rap，配合國樂的節奏與背後LED的水墨畫動態畫面，讓Leo王讚賞Ace「很有天份」，徐佳瑩更認為Ace的創作非常超齡成熟，「都忘記你才18歲」。另一位金曲級歌手阿蘭，則是改編R＆B版的〈世界末日〉，並與台北愛樂交響樂團合作。阿蘭一開始「直直地唱」情感豐富，曾與阿蘭一起合唱的徐佳瑩誇讚「今天是最抒情的阿蘭」，聽了非常感動；飛行導師戴愛玲則變身迷妹，覺得阿蘭非常迷人，並且「有一些小性感」，非常溫柔。

邱軍則是選擇演唱伍佰的〈Last Dance〉，他說自己很想嘗試情歌，但唱起來都不適合，後來選擇走鐵漢柔情的路線，表現獲得哈林好評，認為其找到了適合的歌路，他也建議邱軍可嘗試唱溫情、酸酸的甜歌；徐佳瑩則說「我今天有被你迷住」，表示邱軍邊笑邊唱很有魅力，超過她的想像。而另外兩位飛行導師Leo王、戴愛玲更是大力稱讚「真的好好聽」、「唱得很好到底」！只是邱軍擔心的竟然不是唱不好，而是擔心自己「尿急」，錄影時竟然上了二十次廁所，深怕演唱的時候會「尿出來」，讓全場導師與選手狂笑不已。

表現一向穩定的實力派選手九九則是在演唱自創曲〈500天〉時情緒差點潰堤，甚至背對台下一段時間，讓李拾壹等都相當擔心，不過哈林認為九九這次唱出了無奈與遺憾，表達出痛苦、哽咽，反而比以前飽滿有力量的歌聲更有情緒；Leo王則表示九九唱短音很特別，後面衝破了，聲音彷彿逼在面前，Lulu也神形容「感覺在城門申冤擊鼓了」！情歌太催淚，連戴愛玲也忍不住詢問九九「妳走出來了嗎？」

15強野獸內戰，最後淘汰了南畯鵬、陳柔安、郭家瑋3位選手。最後12強晉級名單為：張凱喆、艾瑞瑞、同理、柏霖、王彙筑、邱軍、阿蘭、李拾壹、黃祝賢儒、Ace、李杰明、九九。 《聲林之王3》每周五晚9點於ETtoday全站、《聲林之王》YouTube頻道、《星光雲》粉絲團準時開播；每周六晚10點於台視播出。