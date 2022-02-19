法務部為推動嘉義舊監活化，今首度以開放政府協作會議方式，邀集關心舊監各界人士和團體腦力激盪，為嘉義舊監未來發展提出建言。（呂妍庭攝）

法務部為推動嘉義舊監活化，今首度以開放政府協作會議方式，邀集關心舊監各界人士和團體腦力激盪，為嘉義舊監未來發展提出建言。（呂妍庭攝）

今在嘉義舊監開放政府協作會議方式上，政院政務委員唐鳳以視訊方式出席參與。（呂妍庭攝）

法務部積極推動嘉義舊監活化，19日首度以開放政府協作會議方式，邀關心舊監各界人士和團體針對舊監未來活化提出建言，法務部長蔡清祥期盼納入各界意見後，能讓舊監真正自由。（呂妍庭攝）

下午的成果發表，包括法務部長蔡清祥、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人都到場聆聽，唐鳳則採線上參與。（呂妍庭攝）

嘉義舊監已有百年歷史，法務部為推動嘉義舊監活化，今首度以開放政府協作會議方式，邀集關心舊監各界人士和團體腦力激盪，為嘉義舊監未來發展提出建言，行政院政務委員唐鳳則以視訊出席參與，會中多數建議在保留舊監矯正法治精神之餘，未來可融入住宿、密室逃脫等沉浸式體驗。

今包括中央組織、專家、學者、文史工作者、旅遊業等70人以「願景工作坊」形式進行，經過導覽解說和4小時對話討論，下午分組提出對嘉義舊監未來活化的想法，包括法務部長蔡清祥、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人都到場聆聽，唐鳳則採線上參與。

成果報告分成5組依序發表，多數都認為舊監應融入沉浸式體驗，包括開放住宿、提供監獄餐、密室逃脫等體驗型態，甚至融入AR、VR、線上導覽。十作有限公司執行長葉哲岳建議公部門在預定2025年以公辦公營方式經營舊監園區前，應持續開放特定區域讓團體蹲點。學者陳拓男認為，除公辦公營或OT委外主導舊監日後運作，也可以思考以信託組織，連結嘉市其他歷史場域一併規畫發展。

旅遊平台KKDAY經理連珮君說，舊監是世界級古蹟，台灣唯一，更是世界少見，應打破過去大家對監獄刻板印象，朝親民等方向多元發展，如開放部分空間打造旅遊體驗，實際販售監所受刑人產出商品等。

促轉會副研究員黃佳玉指出，嘉義舊監是獄趣教育重要基地，應思考如何跟大學，甚至國高中做串連，行政院青年諮詢委員會委員謝佩玲說，監獄矯正精神應被保留，不希望全區開放OT，監獄本體應採公辦公營，可融入商業展演等。

蔡清祥對大家熱情參與表示感動，也說中央、地方共同合作，期盼納入各界意見後，能讓舊監真正自由。唐鳳除肯定法務部毫不設限態度，已成功邁向開放政府，也相信舊監以古蹟保存角度出發，未來發展比日本網走監獄有過之無不及，今參與者的共識和提議將成為舊監活化關鍵。

黃敏惠說，聽到大家的討論她非常感動，印證舊監就是個寶，不只是嘉義、台灣，也是世界的寶，相信大家都有共識，透過平台討論就是希望讓舊監早點自由，而市府始終把舊監納入市政規畫裡，會與法務部等部門一起努力。

王美惠指出，嘉義舊監就是個說故事的地方，未來除了需要文化部的幫忙，也應跟教育部爭取資源，她身為中央民代，會努力爭取預算，讓舊監真正活化。