金馬影帝張震去年跨界演出舞台劇《江／雲．之／間》，時隔近1年，此劇將在228連假於台北國家戲劇院限定加演，他接受本報專訪時，笑曝其實在去年正式演出時有幕忘記出場，之後還常會做惡夢及此事，再次演出，是否有比較不緊張？他說「每次上台前都還是會緊張，但心境上滿不一樣，這次我想把自己的一些新想法放進去，會有一些調整，不過不會有太大的轉變，也想找回第1次演出這個角色的感覺」。

張震飾演的「江濱柳」，恰巧去年和他在台北電影獎、金馬獎爭影帝的邱澤3年前也在《暗戀桃花源》扮演過，張震說之前只看過金士傑老師的版本，沒看過邱澤的，但在金馬後台有提出邀約，不過對方好像很忙，「新婚要忙很多事情，祝福祝福」。他也分享《江／雲．之／間》去年首場演出時，愛妻莊雯如也有坐在台下觀看，還在女主角雲之凡因戰爭逃難領菠蘿麵包那幕忍不住落淚。

張震認為人生中有很多遺憾，但當下該做什麼就要去做。（粘耿豪攝，服裝提供：Valentino）

提及跟飾演角色的相似程度，他透露當初接演，除了因為自己很喜歡該劇描寫大時代背景下所發生的小事外，還有另個原因，就是外公跟江濱柳一樣都是長春人，出生背景差不多，所以自己在排練和演出的過程中常想起外公，也會加入一些外公講話的腔調，但江濱柳的個性跟自己比較相似，「他很喜歡文學，我也是對一些精神層次的事物比較追求」。並坦言確實有被比較的壓力，「這個角色很難超越，第1版是金士傑老師創造的，高度太高了」，而金士傑這次也擔任了戲劇顧問，在排練時有稱讚他「表現不錯」。

張震從影30年，覺得自己好像都沒有演到一個真正想要的角色。（粘耿豪攝，服裝提供：Valentino）

他表示舞台劇跟電視劇、電影最大的不同，就是很長無法重來，演出過程也不能即興，要很精準，所以讓自己調整到1個很舒服的狀態，有無屬於自己的放鬆方式？除了演出前一周就要開始調整嗓子狀態，張震說「演出天早上起床會把很多東西的開關都關掉，不要做太多讓自己很分心的事，但生活還是照過啦」，覺得最困難的部分？張震表示應該是如何吸引觀眾，「台詞那些都是我們應該做好的功課，劇場最大困難就是觀眾要願意進場，大家投入了這麼多的時間，花很多的心力，真的都希望能讓更多人看到」。

該劇主要描述戰亂下一對戀人的遺憾和錯過，張震表示自己活到45歲，當然有很多的遺憾，「像是很多好的作品沒拍到啊，但人各有命嘛，都會有各自會遇到的事情，錯過的就還是會錯過，當下該做什麼就要去做」，劇中「江濱柳」與「雲之凡」2位主角分離後，透過「沒有被對方收到的書信」，填補了2人重聚前40年間的生活，張震也說雖然現在已經很少會有書信往來了，但自己逢年過節還是會寫賀卡，「卡片比較有溫度，人家看到的時候還是能感受到你的心意」，也透露女兒小源寶也會寫卡片給自己。

這次與「舞台劇天后」蕭艾搭檔，張震說「她演過很多個版本的雲之凡，對這個角色有深入研究，所以跟她合作很安心，有她在很穩定」，並提到自己的表演方式比較飄飄然，蕭艾則是很有基底的，所以就是互相配合，找到彼此都舒服的表現方法。而演出陣容中，還有導演賴聲川的女兒賴梵耘，賴梵耘擔任製片的《不丹是教室》入圍今年奧斯卡最佳國際影片，張震也透露賴梵耘其實在《牯嶺街少年殺人事件》就曾飾演他妹妹，隔了近30年再次合作很開心，自己也有跟太太去看《不丹》，覺得電影很棒，也很替賴梵耘與導演丈夫巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）感到開心。

張震縱橫演藝圈30年，終於在去年首奪金馬最佳男主角，提及升格影帝後的生活，張震說「感覺要有一點不同，但真的沒有」，反而是身邊的人都比他還開心，「可能大家對金馬獎真的很關注，樓下的管理員、女兒學校的老師和家長看到也都會跟我恭喜」，至於獎盃放在哪？他語出驚人地表示「把它擋在1張照片後面，藏起來了」，問及原因，張震說「也不知道，大概是因為從小就沒什麼得獎運，所以沒有特別1個櫃子放這些獎盃、獎狀啊，就覺得有點突兀」，並開玩笑喊「可能等累積到10座吧，再全部擺出來」。

他去年在金馬慶功宴上曾說「演而優則導」，張震表示「一直有在準備，但步調很慢，前陣子花比較多時間在陪伴家人，希望明年可以順利開拍」，但還是會以電影為主，「希望這幾年可以多演一些比較不一樣的角色，總覺得還是缺了些什麼，好像都沒有演到1個我真正想要的角色，也一直在思考這個年紀適合什麼樣的角色」。《江／雲．之／間》將於本月25至27日於臺北國家戲劇院登場，他與河正宇、黃晸玟合作的Netflix韓劇《蘇利南》也預計在今年上檔。