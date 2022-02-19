「守夜人 Night Keepers 」受邀演唱《該死的阿修羅》主題曲〈狗一般純潔的眼〉。（希望行銷提供）

導演樓一安睽違5年推出的新片《該死的阿修羅》，去年在金馬獎上拿下最佳女配角獎，並入圍最佳原著劇本和最佳新演員，電影配樂為擅於創作畫面感的秦旭章WiFi 擔任電影共同音樂總監、創作歌曲，曾以專輯《團體枕聊》、《使者》入圍金曲獎最佳演唱組合獎的「守夜人 Night Keepers 」也受邀演唱主題曲〈狗一般純潔的眼〉，該曲由電影編導樓一安、編劇陳芯宜親自填詞，用近乎病態的語句，剖析主角們面對宿命的交錯、拆解愛恨之間的糾結。〈狗一般純潔的眼〉亦交付給「守夜人」電吉他手佳穎編曲，是他們少數暗黑氛圍的另類搖滾曲風，還邀請新銳搖滾樂團「溫室雜草」主唱阿J跨刀，在曲末用電吉他飆起一段公路旅行，擊穿人心。

今（19日）舉辦主題曲發佈音樂會暨配樂講座，樓一安導演與配樂總監秦旭章也聊起當時合作配樂的過程，樓一安導演也是自己非常喜歡這次《該死的阿修羅》的配樂，「不管是後搖，有一點電音的trip pop，都比較不是國語流行音樂常見的類型，這也是我希望這部電影能做一點比較不一樣的音樂嘗試。」秦旭章也透露，他和導演都蠻喜歡比較迷幻的搖滾，或是trip pop的音樂，但製作音樂在電影裡又是另一回事，所以他與樓導在磨合中找出一種平衡，「我們想要做一種，聽起來善惡並存的音樂，聽起來好像很抽象，但舉例來說，可能是你聽這段音樂時很溫暖，但有時候又會覺得有一點狡猾，一段音樂會讓人有一體兩面的感覺，就和《該死的阿修羅》一樣，一瞬間的善與惡，用音樂去烘托出來。」

黃聖球在片中飾演隨機殺人犯「詹文」，導演透露當時在找18歲左右的演員，剛好當時擔任編劇的劇集《四樓的天堂》選角指導把黃聖球推薦給他，但當下對這個演員的印象，還停留在《誰先愛上他的》的演出，也就說覺得他還是個孩子，很難想像他多年後的樣子，「之後跟他碰面，就像我們片尾主題曲的曲名，〈狗一般純潔的眼〉，他有一雙澄澈的雙眼，但感覺在他過度自信的眼神中，隱約還有一種防衛機制，像是藏著什麼事，讓人摸不著看不透。他引起我的興趣了，聊完我就決定要跟他合作。」黃聖球表示，自己的個性跟詹文差蠻多的，「在拍攝《誰先愛上他的》時就比較幸運，因為那個角色性格跟我個性比較相近，但確定演出詹文後就覺得真的有難度，於是我跟樓導做了很多的功課，一起討論要如何讓自己的性格能更接近角色，而樓導也是一個非常樂意接受演員各種問題的導演，真的非常謝謝他！」

而音樂會上，出身在音樂世家的黃聖球也特別帶上吉他加入「守夜人」一同合奏主題曲〈狗一般純潔的眼〉，他們前一晚相約練團，旭章爆料：「我很緊張，因為時間很趕練習時間有限，很擔心會不會來不及，但昨晚球球跑完校園宣傳後，來到我們這裡，就是很輕鬆的練習，就是好像很chill，好像剛睡醒的感覺，然後好像彈完隨時就又要去睡覺一樣。」他們彼此分享音樂創作，黃聖球還在今天一起臨時起意和旭章表演了自己的創作曲，「這個創作還沒有歌名，也沒有歌詞，希望大家幫我想一下。」而他的爸爸也是新寶島康樂隊團員暨客家金曲歌王黃連煜以及在《誰先愛上他的》中飾演他爸爸的「四分衛」主唱陳如山也特別到場站台支持，讓他直呼比拍電影還緊張。《該死的阿修羅》下月11日上映。