對於國民黨內縣市長、縣市議員提名，傳出有口袋名單一事，是否因為要備戰2024，所以才有特別的理由？郭正亮認為，這都不構成正當性，如果這樣搞，黨內一定知道，「你以為大家都吃素的？都塑膠？」「連你是不是能夠選2024都不知道！」

前立委郭正亮今（19）日在《新聞大白話》表示，真的不知道國民黨為什麼初選會有這些奇奇怪怪的傳言，如果有一個制度，譬如就是用民調當參考，起碼要領先別人，這樣不就好了嗎？

他以陳時中和林佳龍為例，就是看誰的民調高，目前是陳時中還領先，大家會覺得陳時中機會大一點。這是很簡單的問題，國民黨怎會搞成這樣？顯然就是有人故意不想透過民調，要透過別的評估機制。而謝龍介不管是網路或民調一定都贏陳以信，這用腳趾頭就知道了。

郭正亮直言，民進黨很務實，要有一定的參選實力，如果從沒有經營過地方，至少民調要贏。例如柯文哲上次就是這樣，又如民進黨鄭寶清很認真在跑，如果桃園要空降，至少民調要贏鄭寶清吧？這是很簡單的道理。

至於是否因為要備戰2024，所以才有特別的理由？郭正亮認為，這都不構成正當性，「連你是不是能夠選2024都不知道！」不可能用這來倒推，因為要選，所以要布局自己的人，如果這樣搞，黨內一定知道，「你以為大家都吃素的？都塑膠？」做任何事都要假設每個人都一樣聰明，「不要以為只有你知道！」大家又不是第一天參與政治，尤其縣市長，都是很有經驗的人！