繼上回澳洲發生恐怖的鯊魚攻擊事件，泳客活活被咬成兩半。美國一名婦女在佛州一處島上浮潛時也遭到鯊魚襲擊，她先是感覺身體被一股力量拉走，轉頭發現自己的腳竟困在鯊魚的嘴巴裡，當下只管猛力揮拳，所幸最後成功脫困。

《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，該名42歲的婦女威斯特(Heather West)當天和朋友相揪到美國佛羅里達州附近的乾龜群島(Dry Tortugas)浮潛，正當海面越來越洶湧澎湃時，一行人打算折返回到岸邊。威斯特形容她當時感覺有股拉力將她往別處扯去，明顯覺得有尖銳的東西在腳踝上面刮，猛然一看，一隻2公尺的檸檬鯊就在她旁邊，一隻腳直接被鯊魚下顎狠狠夾住。驚慌之際她下意識地朝鯊魚臉上狂打狠揍，她說:「我瘋狂揍牠，大該持續30秒才感覺腳被鬆開。」

鯊魚被趕跑後，友人見狀也急忙趕來把威斯特送回岸邊，成功擊垮鯊魚的她只管瘋狂尖叫:「我贏了!我贏了!」她也將這個不可思議的經歷分享在IG上，更強調不會因為這次意外就懼怕海水，一痊癒會再回來。

研究指出，歷年來檸檬鯊襲人事件大約只有10次，其中都沒有釀成悲劇，而事件全都發生在佛羅里達和加勒比海地區。然而，海灘救援隊也表示，由於檸檬鯊是大型掠食者，因此仍需謹慎提防。

文章來源：Florida woman, 42, fights off a 6ft shark by punching it repeatedly in the head after it clamped its jaws around her foot while she was snorkelling
文章來源：Woman escapes shark by punching it on nose off Florida coast

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