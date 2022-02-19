繼上回澳洲發生恐怖的鯊魚攻擊事件，泳客活活被咬成兩半。美國一名婦女在佛州一處島上浮潛時也遭到鯊魚襲擊，她先是感覺身體被一股力量拉走，轉頭發現自己的腳竟困在鯊魚的嘴巴裡，當下只管猛力揮拳，所幸最後成功脫困。

《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，該名42歲的婦女威斯特(Heather West)當天和朋友相揪到美國佛羅里達州附近的乾龜群島(Dry Tortugas)浮潛，正當海面越來越洶湧澎湃時，一行人打算折返回到岸邊。威斯特形容她當時感覺有股拉力將她往別處扯去，明顯覺得有尖銳的東西在腳踝上面刮，猛然一看，一隻2公尺的檸檬鯊就在她旁邊，一隻腳直接被鯊魚下顎狠狠夾住。驚慌之際她下意識地朝鯊魚臉上狂打狠揍，她說:「我瘋狂揍牠，大該持續30秒才感覺腳被鬆開。」

鯊魚被趕跑後，友人見狀也急忙趕來把威斯特送回岸邊，成功擊垮鯊魚的她只管瘋狂尖叫:「我贏了!我贏了!」她也將這個不可思議的經歷分享在IG上，更強調不會因為這次意外就懼怕海水，一痊癒會再回來。

研究指出，歷年來檸檬鯊襲人事件大約只有10次，其中都沒有釀成悲劇，而事件全都發生在佛羅里達和加勒比海地區。然而，海灘救援隊也表示，由於檸檬鯊是大型掠食者，因此仍需謹慎提防。