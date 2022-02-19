針對隊服爭議與後續發展，行政院長蘇貞昌認為冬奧滑冰女將黃郁婷行為極為不當，要求教育部、體育署進行調查與處分，教育部長潘文忠表示，國手不應有任何損及國家榮譽的爭議言行，體育署則正在調查，將就本案會同中華奧會進行徹底檢討。

潘文忠表示，國家代表隊成員對外代表國家爭取榮譽，一舉一動皆見諸於國際社會，應謹言慎行，維護國家之尊嚴。而政府以人民稅金挹注代表隊成員作為培訓與賽事參與所需經費，選手更背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行。

體育署則表示，針對黃郁婷選手不當的爭議言行，包括於美國鹽湖城備戰北京冬奧訓練期間，以其個人社群網站上傳穿著中國大陸隊服裝的影片，以及後續發言內容不符國人對國家代表隊選手之期待等行為，刻正進行調查，後續將依調查結果，進行處分，同時也將就本案會同中華奧會進行徹底檢討，以建立機制與要求，作為日後國家代表隊成員對外言行可遵循的規範。