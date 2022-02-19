徐若瑄5月7日將首度攻蛋舉辦「VIVILAND演唱會」，昨KK POINTS先行購票10分鐘賣光，門票今中午正式開賣3小時後宣布售罄，她興奮又感動表示：「真的謝謝粉絲們送給我這麼棒的生日禮物！」

她坦言開票前內心忐忑不安，「因為我在很多歌手演出旺季時，有時在拍戲，有時人不在這裡，真的很擔心粉絲忘了我和我的表演，覺得他們變心了，但現在我知道他們都在、沒有變心，內心真的覺得很甜很甜，讓我覺得我好像站在高峰上、內心又甜甜的」，不忘PO出她過去登瑞士知名三角巧克力山馬克宏峰照片放甜。

徐若瑄為了守住與粉絲的承諾，早早開始儲備能量，練體力、練歌、練吉他是這幾個月來的日常，票房完售的好消息，讓她信心大增，勢必卯足全力，以最精彩的演出送給粉絲。此外，她3月19日將迎47歲生日，她也表示已準備了另一個很棒的禮物，要在生日時回送給一路相挺的粉絲。