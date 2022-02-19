《人民日報》19日報導，在當天進行的國際奧會第139次全會上，國際奧會主席湯瑪斯·巴赫將奧林匹克杯授予全體中國人民，以感謝中國人民對於北京冬奧會做出的卓越貢獻。

巴赫說，如果沒有中國人民的支持，北京冬奧會不可能收穫如此卓越的成功。即使身處閉環之內，也能完全感受到中國人民的大力支持。

「我們能清晰地感受到各行各業、各個年齡段的中國人民給我們的溫暖、能量、好客與支持。」巴赫說，「從藝術家、科學家、工程師，到學校裡的兒童，及至志工們，全部為北京冬奧會的成功舉辦做出了卓越的貢獻。」

「所有這一切都非常溫暖人心，對北京冬奧會的成功起到了至關重要的作用，」巴赫說，「因此，我非常榮幸並且高興地宣布，國際奧會將奧林匹克杯授予全體中國人民！」

全會上，在北京冬奧會即將閉幕之際，北京冬奧組委和國際奧會北京冬奧會協調委員會主席小薩馬蘭奇，分別就北京冬奧會做最終報告。全會為北京冬奧會鼓掌，感謝北京冬奧會為全世界的運動員和所有參與者呈現了一屆傑出的冬奧盛會。