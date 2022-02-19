金門家扶中心扶幼委員會原任主委李根遠、新任主委楊肅謙今天晚上交接，2名副主委黃聿標及許燕輝也走馬上任，協助推展弱勢兒童福利服務工作。

主持交接儀式的家扶基金會社會資源處長林秀鳳表示，金門家扶中心扶幼館順利完工，在在顯示全體委員的努力和奉獻，期待在新任主委楊肅謙的領導之下，再締造扶幼工作下一個成果輝煌的50年。

卸任主委李根遠表示，扶幼館建館工作的順成完成，均得力於全體扶幼委員的支持，以及地方鄉親父老的大力協助，未來他仍將堅持「一日家扶人、終生家扶人」理念，對家扶中心的扶助弱勢兒童和家庭工作，持續給予關心和協助。

新任主委楊肅謙表示，未來他將以戰戰兢兢的心情，推動扶幼濟貧的工作項目，讓家扶中心繼續在協助弱勢兒童、照顧弱勢家庭下，善盡培育弱勢兒童、造福鄉里的職責。

本屆委員會成員包含主任委員楊肅謙、榮譽主委李根遠、副主委黃聿標、副主委許燕輝。扶幼委員為許雪芳、王林斌、洪秀暖、李淑賢、姜世榮、林春生、李孝光、雷秋延、陳緣姿、陳再發、陳信雄、洪松江、郭金堡、郭春桂、陳媽愛、楊忠俊、黃平山、顏少棠、邱嘉樹、林有鳳、翁文奧、李玉麗、何國興、薛承琛等人。扶幼顧問為王水彰、李錫榮、楊肅元、王水衷、許金象、楊振添、吳榮昌等熱心地方公益的人士。