女學生收到5萬大紅包，竟是爸爸給她的最後禮物，惹哭上萬網友。（翻攝Dcard）

過年期間不少人最開心的事就是收到紅包，一名在台北唸書的女學生提到，今年收到爸媽給的紅包，一摸厚度就覺得不對，打開一看竟然是5萬元，而這竟是罹患癌症的爸爸，給愛女的「最後禮物」，因為數天後爸爸就過世，讓女學生淚崩，也讓上萬網友直呼：以為炫耀文，結果滿滿洋蔥！

一名女學生在Dcard發文，表示過年前3天從台北回家，爸爸叫媽媽拿紅包給她，「一摸心想這個厚度不對，打開一看差點從椅子上掉下來」，裡面竟然有5萬元！

原PO向爸爸表示太多了，但爸爸說「不會，繳完學費後剩下的妳把它存起來」，原PO回「不用，我現在雖然是學生但在讀研究所前，已經存好學費了，你不用擔心」，要把紅包還給你，但爸爸堅持要給原PO。

結果當天下午爸爸就捂著右胸說好痛，叫救護車送醫，影像檢查顯示右側的肺部已經全白了，醫生說這一次可能真的沒辦法了，原來原PO的爸爸已經抗癌4年。最後原PO與媽媽陪爸爸在醫院度過最後安寧的日子。

原PO說：「我很謝謝你，等我放寒假回家，包這最後一包的大紅包給我，也謝謝你留了一些時間給我跟你說我愛你，最後謝謝你，在這四年的抗癌生活裡如此的堅強勇敢，但是爸爸，我還沒有辦法好好的跟你說再見，我還沒有辦法在想到你的時候可以控制自己不掉眼淚，所以請你給我一點時間，讓我好好堅強，在這之前，請你忍受我去山上看你的時候，會忍不住的情緒崩潰。」。

文章曝光感動上萬網友，鼻酸回應：「原本以為只是炫耀文，看完直接眼眶紅紅，抱抱你」、「竟然是洋蔥文，一秒落淚」、「拍拍你，爸爸會在天上好好守護你的」、「父親的最後一份愛」。