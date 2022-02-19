行政院要求教育部及體育署檢討國家代表隊成員調查處份有關冬奧選手黃郁婷服裝爭議事件，對此總統府發言人張惇涵今（19）日表示，總統府支持行政院採取必要的調查檢討及處分。此事也在網路上引發網友討論，不少網友都感到非常傻眼。

行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌認為黃郁婷行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行進行調查，並為適當的處分；同時也應檢討建立機制與要求，作為日後國家代表隊成員對外言行可遵循的規範。

張惇涵則說，府方支持行政院的作法，他並指出，近年來國人對於國家隊出賽總是熱情支持，眾多國際賽事也成為國內外矚目焦點，國家代表隊成員代表國家出賽，更不應有任何損害國家榮譽之爭議言行。

此事也在PTT上引發網友熱議，「來囉來囉，秋天後到了」、「方丈為人很小心眼的」、「吵這種事很無聊，如果他穿美國隊或日本隊衣，蘇貞昌敢批評嗎？」、「國家級追殺來囉」、「國家機器動得很厲害」、「無聊，穿個衣服也可以崩潰成這樣」、「如果黃拿獎牌回來，總統府態度保證丕變」、「怎麼記得有人說過不用為自己的認同道歉」。

還有些網友則說，「可憐的小英女孩」、「小英女孩，加油」、「小英女孩耶你敢嘴？」、「小英女孩被切割了」、「小英女孩瞬間變同路人，得罪黨就是這樣」。