據《海峽導報社》報導，廈門市泉州商會會長兼泉商會兩岸融合促進會主任許國鋒，2月18日前往廈門台商會館，拜訪大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長、廈門市台商投資企業協會會長吳家瑩。雙方針對如何深化兩商協會之間的交流及「探索海峽兩岸融合發展新思路」等議題，進行實質方案的推動和交流。

隨行的還有廈門泉商會兩岸融合促進會秘書長、兩岸大灣區施琅文化研究所所長施唯冰，廈門泉州商會名譽會長、兩岸大灣區「鏈上兩岸」研究所所長許景雲等人。

報導稱，泉州裔台灣人是台灣閩南裔族群的最大群體。廈門市泉州商會是在有著15年歷史的廈門市僑鄉經濟促進會的基礎上成立的，泉商不僅在參與廈門的建設中做出相當貢獻，在凝聚兩岸鄉賢的影響力上，廈門市泉州商會也具有天然優勢。許國鋒表示，廈門市泉州商會全會上下有熱情、有決心、有擔當，為兩岸融合發展、促進祖國和平統一貢獻力量。

在與吳家瑩的會面過程中，雙方也提到新黨主席吳成典在第十三屆海峽兩岸論壇期間提出的建設「廈金共同生活圈」及「一國兩制台灣方案先行實驗區」的構想。廈門市泉州商會為此特別成立「兩岸融合發展促進委員會」和「兩岸青年創業委員會」，並擬以3個泉商青年和1個台灣青年「結對子」的方式，相互幫扶、共同進步。

許國鋒說，此舉是為了助力台灣同胞和台灣青年來大陸創業、生活、就業就學，提高對祖國大陸和中華民族的認同感和歸屬感，培植壯大中青年的統派力量。同時也以廈門泉商的力量，號召在台灣泉州籍的台商、台青，回廈門共同融合發展。

廈門市台商協會會長吳家瑩也對許國鋒提出的闡述和解讀十分認可，雙方約定立刻拿出計劃時間表，分頭分工行動，共同為兩岸同胞的福祉努力。