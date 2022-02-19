「路透社」（Reuters）等外媒報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）19日在訪問立陶宛時表示，部署於烏克蘭邊境的俄軍正進入攻擊發起位置，準備發動攻勢，但強調衝突「並非無法避免」，呼籲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）接受美方提出的外交解決方案。

奧斯汀在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的記者會中表示，烏克蘭邊境的大量俄軍「正在展開並靠近邊境」，準備發動攻擊；身為退役美國陸軍上將的奧斯汀指出，當地俄軍的行動，完全符合發起攻勢所需的條件。

但奧斯汀也強調，衝突「並非無法避免」，稱美國已與盟友及合作夥伴共同協力，為普丁提供以外交手段解決現有危機的機會，希望他願意接受並收手。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則擔心，若俄羅斯決定佔領烏克蘭，下一個目標可能會是波蘭與波羅的海國家；對此，奧斯汀強調，他希望所有立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞民眾和普丁都明白，美國將與盟友站在一起，但未正面回答是否進一步於該區域增兵。

史托騰柏格表示，北約不可能同意俄羅斯提出的條件，且該國也很清楚這點。（圖／美聯社）

不過北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）19日稍早才在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）中表示，北約「無法同意俄羅斯提出的條件」，如承諾絕不接納烏克蘭成為成員國等，而俄羅斯自己也很清楚這點，卻仍以武力做出實際威脅，認為此類直接挑戰歐洲安全核心價值的舉動將在未來持續發生。