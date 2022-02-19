網紅蕾菈（Lyla）是人氣YouTube團體「反骨男孩」成員之一，臉蛋神似女歌手鄧紫棋卻有火辣身材，因此從爆紅後有「小鄧紫棋」封號；蕾菈近日分享搭高鐵穿著，居然穿了一襲薄紗透視禮服，還自曝裡面只有一件內褲，害羞地說「我根本等於沒穿呀」，極品身材若隱若現，看了令人血脈賁張。

蕾菈日前才因為穿華麗紅禮服去看電影，浮誇到連同行的孫生都吐槽，「看個電影穿那麼浮誇，妳是要出席什麼活動啊？」；沒想到蕾菈持續進行「一週浮誇挑戰」，這次換上一套薄紗透視禮服搭高鐵，外頭只罩上一件大風衣，她自己都忍不住笑說，「我根本等於沒穿呀」。

蕾菈近日分享搭高鐵穿著，居然是穿了一襲薄紗透視禮服。(圖/ 摘自蕾菈IG)

在搭完高鐵到飯店後，蕾菈又PO出在旅館的自拍照，驚喜透露「我只穿了一件內褲，裡面啥都沒有」，因為禮服透視設計，她的極品身材全現形，豐滿上圍、螞蟻腰和蜜桃臀，S曲線根本看不出是生過一個小孩的媽媽。

在搭完高鐵到飯店後，蕾菈又PO出在旅館的自拍照，驚喜透露「我只穿了一件內褲，裡面啥都沒有」。(圖/ 摘自蕾菈IG)

蕾菈因為身材火辣，臉蛋又長得像鄧紫棋，被冠上「小鄧紫棋」稱號後，人氣不斷上升；但人紅是非多，蕾菈先前有過一段婚姻和有一個女兒的事情也被挖出來，她卻從不放心上，坦然面對網友的各種眼光，讓不少人意外被圈粉。