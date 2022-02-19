Isabella曹思蓓，本來是五星飯店的視覺設計師。2010年，看了《地球公民》紀錄片後，她決定吃素，而且是不吃奶、不吃蛋，不吃一切動物製品的Vegan純素者。同時，她放棄原本工作，轉而學習純植物烘焙製作甜點。2014年，Isabella曹思蓓在台北市延壽街開了〈Green Bakery綠帶純植物烘焙〉，店不大，有點像工作室，主攻外帶外賣與電商，因為好吃且理念獨特，受到喜愛並打開了知名度。

被稱為「完全素食」的Vegan，堪稱是食素者中最嚴格者，不僅不吃肉，舉凡雞蛋牛奶、蜂蜜、燕窩等來自動物的通通不碰。不只是飲食習慣，更是一種生活態度、一種主張，或說也是一種信仰。

一部電影不僅讓〈Green Bakery綠帶純植物烘焙〉主廚Isabella曹思蓓轉念成為Vegan純素食主義者，抱著「淑世」的情懷，她更放棄原本在五星級大飯店的設計工作，轉而自學研發製作「純植物系甜點」。原因是，她發現市場上純植物甜點少、很少、非常少，要買到、吃到一系列「跟動物無關的甜點或糕餅」很難。於是，Isabella曹思蓓「用自己的方法」製作植物性糕餅甜點。

「這其實是一條漫長且孤獨的道路」，做蛋糕不用雞蛋；做甜點不用奶油，不只有難度，某種程度更根本就是「烘焙革命」。用豆漿、植物奶取代牛奶，用椰子油取代奶油，用水果產生自然果膠取代動物性吉利丁，用水果慕斯為接著劑。用薯泥、地瓜泥取代鮮奶油。

「最難的是蛋糕」，畢竟，不用蛋又怎麼做「蛋糕」？志在成功的Isabella曹思蓓終究找到了解決方案，用南瓜、香蕉和豆腐取代了雞蛋，達到凝固、黏結與增加濕潤度的目的。因為沒用到蛋，所以稱為「旦糕」。

〈Green Bakery綠帶植物烘焙〉主要販售〈獨創夏雪奇思〉、〈繽紛杯子旦糕〉、〈法式水果塔〉、〈經典棒旦糕〉、〈優植思康〉、〈百味手工餅乾〉等幾大系列純植物性糕餅與甜點，口味逾70種。另外，菜單上亦有素食的〈鹹派〉可以選擇。

除純植物系甜點外，〈Green Bakery綠帶植物烘焙〉亦提供多款植物奶系列咖啡飲品，以及金萱、阿里山烏龍、蜜香紅茶、香草植物、水果系列茶飲，供客人搭配甜點蛋糕享用。事實上，來到此的基本消費模式為一款甜點加飲品，平均客單在250元～300元間。

2020年曹思蓓和團隊贏得「王品創世代」創業投資競賽的冠軍，成為王品集團首位創投夥伴，雙方並在2021年合資成立新公司，專注線上推廣、電商經營，整體業績不受疫情影響，成長近五成，更累積不少重「植」感的鐵粉。有了王品集團助拳，2022年開春，〈Green Bakery綠帶純植物烘焙〉遷店搬到台北市民生社區，廚房與營業空間都變大了，除營業規模擴大，最重要的是，內用空間大了、座位增加了，食家饕客與吃貨可以有更好、更舒適的氛圍體驗。