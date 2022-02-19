疫情衝擊觀光餐旅業，不少飯店與餐廳熄燈歇業，更有業者求售保本，連四年在《台北米其林指南》得到米其林必比登推薦的〈雙月食品社〉，卻以「美味」、「高CP值」與「健康養生」等特色，不僅業績仍持盈保泰、逆勢小幅成長，更持續拓點展店插旗台北市八德、敦北商圈，〈雙月食品社〉八德店並自2月10日正式開幕，因新店就開在台安醫院正對面，預料將吸引鄰近重視健康的上班族與居民捧場消費，菜單上的〈元氣鱸魚湯〉、〈蛤蜊燉雞湯〉、〈薑片豬心湯〉、〈麻油瘦肉湯〉、〈麻油燉雞湯〉等菜品，更將會和高級水果禮盒一樣，成為「探病必買」、「產後或術後必吃」的人氣商品。

因菜色屬性與風味很鮮明，所以有人說〈雙月食品社〉是「坐月子餐廳」，也有人「幫忙」定位為「雞湯專賣店」，更多人則將雙月「封」為「養生湯品店」。對「一個品牌，各自表述」，雙月創辦人兼社長賴永晟雖表示「其實不是」，但他倒沒反駁，僅說雙月是「好食材做好味道的餐廳」，且「不用花很多錢就能嘗到好東西的餐廳」。

〈雙月食品社〉每家店的菜單不全部相同，賴永晟會依商圈主要客群需求設計推出不同菜式滿足需求，例如〈油飯〉只要青島店有，其它門市就沒。另外，賴永晟也會為各店設計獨家專屬菜式。

因「以家為本」，所以雙月的菜有「家常料理」的氣質。較難得的是，雖然主打「平價健康美味家常料理」，但賴永晟非常重視食材用料，絕不妥協。例如雞肉是「溫體仿土雞雞腿肉」，口感有咬勁，且口味鮮甜。招牌菜〈元氣鱸魚湯〉金目鱸魚，是由擁有HACCP認證供應商供貨，這聽來理所當然，殊不知全台有HACCP的鱸魚供應商僅三家，成本當然比較貴。賴永晟並要求鱸魚肉不用「輪切」，而是手工切。更難能可貴的是，每天中午開業前必會先蒸一片試吃，如果口感與味道不對，就下架退貨、不賣這道菜。

「嚴選安全衛生台灣在地食材」、「堅持產地直送」，讓〈雙月食品社〉確保食材品質與新鮮度，而「自製特色配料」與「獨家烹認方式」，則讓〈雙月食品社〉菜單上的菜式「獨家」性格。

如〈蛤蜊燉雞湯〉主要食材是每日新鮮產地直送的「溫體仿土雞雞腿肉」，雙月採湯肉分離煮法，首先讓雞骨架精燉熬煮至少八小時萃取出雞高湯，待客人現點後，再加入新鮮的溫體仿土雞雞腿肉烹煮，客人可享用最新鮮美味且口感彈牙的雞肉。〈蛤蜊燉雞湯〉的雞湯內加了高山高麗菜和新鮮蛤蜊一起蒸燉，高麗菜清甜、蛤蜊鮮甜，這樣的組合每盅170元，只有雙月有。

雙月的菜名，不必說明就會予人「吃了就健康」的想像。同時，腦中還會很自然地想：「誰也需要這種湯或這種菜」。或是「應該外帶給誰吃喝」。這是〈雙月食品社〉獨到之處，且好吃、人人消費得起，又不像多數養生料理帶著濃重的「中藥味」，所以更加拉近與消費者距離。

〈紅燒虱目魚皮〉是雙月八德店獨家菜式，紅燒醬汁是用雞高湯和純釀醬油熬製，帶著一層薄肉的虱目魚皮放入滷汁中用大火紅燒，一滾就轉小火煨燜，成菜後非常入味，即便專賣海鮮的餐廳亦見不到這種作法。

〈雙月吹風滷味〉品項逾15種，滷汁也是用雞高湯加了純釀醬油熬製，滷煮後要吹風降溫，才能使風味保持久一點。〈滷魚皮〉與〈滷月亮骨〉是較少見的滷味，很值得一試。

「米其林必比登推介餐廳」因商品具「剛需」屬性且價位庶民、CP值高，所以比摘星餐廳受歡迎，〈雙月食品社〉不僅具備這些特質，還多了健康、養生元素，所以更加一位難求。

為方便消費者，雙月藉著八德店開幕推出一站式購足「即食包料理」，包〈雙月溫補土雞腿湯系列〉和〈雙月愛恨椒芝麵〉，標榜花費不到五分鐘在家也可享用雙月的美味餐點味。另〈冷凍熟麵-雙月愛恨椒芝麵〉原本就是店內的熱銷品項，如今也有料理包，選用南僑中式勁麵，只需滾水煮十秒，並搭配雙月特調獨家拌醬，椒麻香、芝麻醇，層次豐富的口味。