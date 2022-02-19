經四年配種、飼育與繁殖，前總統李登輝投育種、繁殖，並被稱為給台灣人的禮物「台灣和牛」，將以「源興牛」為名正式上市。投資源興居牧場的源興居生技股份有限公司並投資開設〈源牛〉花東鮮牛肉火鍋餐廳推廣源興牛，開在台北市南京東路四段、小巨蛋商圈的〈源牛〉餐廳，不只供應以台灣和牛各部位為涮料的火鍋，並以各種源興牛入饌的熱炒菜餚，同時廚藝團隊亦成功研發出〈滴牛肉精〉及多種口味調理包。消費者可以買回家輕鬆料理，非常方便。

源興居生技股份有限公司為前總統李登輝先生成立，是唯一研發台灣和牛的產業公司。由台灣與日本畜產顧問多年的研究改良，以日本和牛鼻祖公的日本但馬牛與台灣畜養的荷蘭種牛配種，成功研發並繁殖出最適合台灣人口感的台灣和牛。董事長劉泰英並推動源興居牧場與屏科大畜產養殖產學合作研發優質牛種，並與東華大學合作運用科技管理經營高品質及高效率台灣和肉牛產業。

源興牛的種原是日治時代從石垣島引進的役用牛，原飼養於萬里的第三牧場，李登輝基金會購入的擎天崗黑牛的飼主父親，是在台灣光復後買入此種牛14頭帶回擎天崗飼養。2016年擎天崗的原原種黑毛牛被送到花蓮飼養，2018年經過基因鑑定，確認是「原原種但馬牛」，保留最原始的但馬牛基因。

經四年研發，源興牛遲未上市開賣的主要原因是，公司本計畫讓源興牛的風味與口感可達A5級日本和牛水準，但董事長劉泰英認為，李登輝的本意不是拚頂級高檔，而是讓更多國人都能吃得到優質牛肉。所以在源興牛已達A4級日本和牛標準後，源興生技決定推動源興牛正式上市。

開在台北市南京東路四段、小巨蛋正對面的〈源牛〉餐廳占地100坪，開放式用餐區有70個客席座位，並有兩間包廂可容納一至三桌客人。兩間包廂並可打開連通，作為小型宴會場地。餐廳定位為「源興牛專賣店」，菜餚多以台灣和牛〈源興牛〉為主要食材烹製，且源興牛身上每個部位皆盡可能利用到，菜單上有牛排、熱炒、冷菜與火鍋，可單點、也可享用火鍋套餐，平日中午並供應商業套餐如：〈鮮嫩牛肉湯套餐／288元〉內有清湯牛肉、牛肉燥飯與炒時蔬。〈牛河綜合套餐／298元〉含乾炒牛河、源牛高湯與三樣小菜。〈牛肉麵套餐〉有紅燒或清燉牛肉麵＋三樣小菜。還有〈個人獨享牛肉鍋／688元〉含湯頭鍋底＋火鍋料菜盤＋源牛綜合切盤＋牛肉燥飯。

〈源牛〉餐廳所用源興牛多在18個月至24個月大，自營牧場、產地直送到店，並會濕式熟成21天至42天，且提供部位選擇非常多樣，客人可以點食用牛筋、牛腸、牛百葉入饌熱炒的菜，並帶著鍋香鑊氣上桌。客人也可以用牛舌、牛心、牛肝等牛雜為火鍋涮料，品味不同風味與口感。

〈源牛〉餐廳雖「系出名門」，但並未以頂級餐廳自居，訂價也沒有高不可攀、拒人千里，炒菜一份250元起，牛雜涮料每盤300元、綜合牛腸涮料每份280元，牛肉涮料每盤450元，與坊間一般館子或火鍋店沒什麼差別。黃世榮表示，「源牛」餐廳不走頂級高檔路線，人均消費目標訂在1000元至1200元。