崔始源作客《山友都市女人們》當嘉賓。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《酒鬼都市女人們》的衍生實境秀《山友都市女人們》，由劇中3位女主角李先彬、韓善伙、鄭恩地出演。最新1集，同劇結下好交情的「Super Junior」崔始源以嘉賓身分驚喜現身，讓不知情的3人都被嚇壞，善伙也問始源：「歐巴你什麼時候要辦聯誼？」始源透露：「（我身邊）有人對善伙有意思，說非常喜歡善伙這類型，但善伙之前沒很主動，還以為她不想。」善伙心花怒放馬上回，「我都33歲了（韓國年紀），得嫁人了！」始源則爽快答應要幫忙牽線。

大夥自然而然聊到結婚話題，始源透露感慨心情，「身邊的人都結婚了，心情變得很奇怪，就算沒有這個想法，卻也覺得是不是應該要結婚了，關鍵是昨天我爸還說『有孫子真的好幸福』」，暗示他想抱孫，善伙也同意表示：「周遭人要是結了的確心會動搖，我在拍《酒鬼都市女人們》前的空白期，深深感受身邊人的變化，真的認真在考慮是不是要結婚。」 善伙似乎把結婚常掛在嘴邊，前一晚恩地下廚，看到輕鬆一桌好菜上桌，她就脫口大讚：「妳可以嫁了！」

善伙似乎把結婚常掛在嘴邊，前一晚恩地下廚，看到輕鬆一桌好菜上桌，她就脫口大讚：「妳可以嫁了！」倒是隔天她負責煮早餐，使喚老么先彬在炒蛋上撒胡椒，沒想到先彬一個手勁讓蓋子彈開，下秒直接掉進平底鍋裡，善伙傻眼告狀恩地「先彬闖禍了」，先彬總是三人中最天兵與活潑的一個，前一晚大夥熱唱KTV，她首選的居然是饒舌歌，點了少女時代〈閃亮新世界〉更是掀起回憶殺，大唱之外還合音，先彬連舞步都沒落下，搞笑舉動不愧被選為娛樂部長。

隔天和始源合體後前往冬季露營場，4人踏著雪橇從高處往下滑，始源才剛滑下來就控制不當往旁邊倒，倒1次不夠再跌第2次，綜藝老手浪費偶像帥臉，十足示範如何用身體搞笑，不過才剛說完，先彬跟在始源後面滑行，因為速度太快當場追撞前方，始源像個大哥哥擔心地追問她「還好嗎」，沒想到先彬樂天回應：「真的很好玩，這次是目前為止最好玩的一次！」而下集3人將挑戰登上濟州島漢拿山，《酒鬼都市女人們》同劇演員金知碩驚喜現身。節目每周六中午在愛奇藝國際站、friDay影音更新最新1集。