苗栗一名王姓女子在工廠擔任包裝員，日前因職傷造成右小腿被截肢，事後老闆娘僅包1萬元打發，後續賠償問題勞資雙方喬不攏，此事件在網路上引起網友們公憤，任職公司的老闆也被起底，名下有10幾間公司；事件繼續延燒，朱姓老闆娘也出面澄清，因為事發在過年期間，調解金額需要時間計算，並非外傳只用1萬、10萬就想打發。

日前苗栗有位王姓女子在包裝工廠工作，因操作機台時右腳不甚被捲入，遭重達1100公斤貨物輾過，經醫生評斷王女右腿需要截肢；朱姓老闆娘卻只說：「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」、「你媽媽中風也走得好好的啊」等語，受到刺激的王女直接上網爆料該公司誇張行徑，也引發網友罵聲不斷，並要起底該交通貨運公司。

朱姓老闆娘表示10萬元是全年的保障工作權，並非用10萬元打發王女，並說王女當下有提出2000萬元和解金額，因事發在過年期間，所以公司還要回來試算，再進一步調解。

朱女還指出因王女說生活困難，因此住院時，除了有公司人員陪同，還先給了1萬元生活開銷費用，並且，後續王女轉到義肢中心的費用都是公司全額給付，出院後公司也持續關心、照顧；她表示「我們是很善良的人」，王女的薪水是公司就全額薪水給付一直到現在，都是優於勞基法。

朱女表示因為公司第一次遇到重大事件發生，新聞又發酵太快，王女還在療傷中未復原，正常程序上，很少人在這個階段談和解；另外，她表示因為還再申請保險，卻似乎聽到王女向外界說「公司已經處理好了」，對此她強調沒有這回事，公司有持續關懷，沒有不聞不問，公司該做的該支付的動作都有做好。

事件發生至此，高雄勞工局針對該交通貨運公司出手勞檢，並表示，王女所任職的廠區在苗栗，但總公司在高雄，該公司的謝姓負責人名下有倉儲、貨運等公司，就有10多間；謝姓負責人也出面表示，針對妻子(朱女)的發言造成王女的困擾，他對王女很抱歉。