建設公司女董座指控彰化縣某位女鄉民代表，多年前和先生視訊聊天，竟然脫衣解帶，還到家裡找先生大鬧，造成她精神損失，求償500萬，法院判女鄉代應賠償女董座25萬元。對此，女鄉代今（19）日在臉書回應，這是選舉將近，有心人士刻意操作，新聞轉發甚至造謠毀謗，來打擊她對於鄉親付出的心。

陳姓女董座向法官表示，她和丈夫結婚30多年，2019年8月1日，女鄉代到家中指責先生又交新女友，玩弄她的感情，打開先生電腦才赫然發現3年來，女鄉代和先生視訊聊天，不停傳送超越尺度的照片，搞得鄰里皆知，造成她精神痛苦，以配偶身分對女鄉代求償500萬元。

女鄉代向法官表示，她已離婚，是陳夫追她，兩人只是網交，沒有肉體關係。陳夫是花花公子，誹聞不斷，女董座都沒管過，影片是被陳夫竊取，以此要脅交往。早在2017、2018年就因為選舉，這些照片都已經被公布於眾，事情都超過2年了。法院最後判決女鄉代應賠償女董座25萬元。

女鄉代今（19）日在臉書回應，這是選舉將近，有心人士刻意操作，新聞轉發甚至造謠毀謗，來打擊她對於鄉親付出的心。她也將會繼續提出上訴，捍衛自己的清白，不讓這些把持政治資源的人士得逞。她也誠摯希望大家信任、繼續支持她服務鄉里。